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Köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Tokat’ta bir kuaför köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor.Tokat’ta erkek kuaförü olarak 23 yıldır hizmet veren Menderes Bayır, yaklaşık bir yıldır köy köy gezerek ücretsiz saç tıraş yapıyor.

Tokat’ta bir kuaför köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor.
Tokat’ta erkek kuaförü olarak 23 yıldır hizmet veren Menderes Bayır, yaklaşık bir yıldır köy köy gezerek ücretsiz saç tıraş yapıyor. Bu hafta Yeşilyurt ilçesine bağlı Böğet köyünde havaların güneşli olması nedeniyle Kur’an kursu binası önünde yapılan tıraşa ara tatilde olan çocuklar ilgi gösterdi. Açık havada öğrencilerden sonra köyün erkekleri de berber koltuğuna oturdu. Haftada bir gün bir köye giderek kuaför hizmeti verdiğini ifade eden Bayır, gönül işi yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, “Gönlünüzde hissetmek ayrı bir hissiyat. Köylere girdiğimde çocukların bizleri görerek koşarak gelmesi, köylülerin misafirperverliği sıcak içten samimiyeti ayrı bir haz veriyor” dedi.
Bayır, şehre uzak olan köylerde kuaföre gidemeyenlere hizmet verdiklerini ifade ederek, “Köylerde halkın birçoğu şehir yerleşiminden uzak. Kendi imkanlarıyla tıraş olma imkanı duyuyor. Bu anlamda ilk başlarda sosyal sorumluluk projesi ile olarak niyetlendik. Sonra bu projenin farklı bir maneviyat sahip olduğunu hissettik. Bunu kalben hissettiğim için bana ayrı bir huzur veriyor” diye konuştu.
Köy Muhtarı Mustafa Özübek ise köyün yaşlıları, gençleri ve çocuklara güzel bir hizmet verildiğini ifade ederek, “Talep ettiğimizde bizleri kırmıyorlar sağ olsunlar gelip tıraş yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencileri şuan ara tatilde, iyi denk geldi. Bu vesile ile tıraş oluyorlar” ifadelerini kullandı. Açık havada tıraş olan çocuklarla vatandaşlarda verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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