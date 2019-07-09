HABER

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 01:05 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu.

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.Ç. kurtarılamazken 14 yaşındaki çocuğu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Çukurca ilçesine bağlı Cevizli (Güzereş) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 7 çocuk annesi A.Ç. ile 14 yaşındaki oğlu M.Ç. köy ortasında silahla vurulmuş yaralı halde bulundu.

Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan anne A.Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralan 14 yaşındaki M.Ç. ise tedavi altına alındı. A.Ç.'nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (İHA)

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Çukurca'da köyde vurulan anne öldü, oğlu ise ağır yaralandıÇukurca'da köyde vurulan anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı
Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulunduÜrgüp’te eski bir otelde ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca

En Çok Okunan Haberler

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!

Kapının dürbününden bakan kadına pompalı tüfekle ateş etti!

Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.