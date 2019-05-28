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Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 20:39 | Son Güncelleme

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bayat Köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Olayda Fehime K., Ramazan K. ve Mehmet K. hayatını kaybederken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bor ilçesi Bayat Köyü'nde iki aile arasında "tarla konusundan kaynaklı" çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet savcımız otopsi işlemleri yapılmaktadır." denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Bor silahlı çatışma

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