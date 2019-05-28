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Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 3’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 21:27 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3’e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Niğde’nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3’e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Fehime K., Ramazan K. ve Mehmet K. hayatını kaybederken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı.

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