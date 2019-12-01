HABER

Köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Şükrü Kocabıyık (60), 5 dönümlük köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Şükrü Kocabıyık (60), 5 dönümlük köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi.
Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Şükrü Kocabıyık, 2010 yılında annesi Ömriye Kocabıyık ve kız kardeşi Ayşe Özpınar'ı yangında yitirdi. Eski bir çiçek üreticisi olan Şükrü Kocabıyık, çok sevdiği yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Kocabıyık, yan yana defnedilen annesi ve kardeşinin mezarlarını çiçek bahçesine çevirme kararı aldı. Kocabıyık, mezarları Güney Amerika ve Karayipler'e özgü çiçekli bir çalı türü olan 'ağaç menekşesi' adlı bitkiyle süsledi. Çalışmayı beğenen mahalle sakinleri, Şükrü Kocabıyık'tan kendi yakınlarının mezarlarına da aynı bitkiyi dikmesini istedi. Kimseyi kırmayan Kocabıyık, 5 dönümlük kırsal mahallenin mezarlığının bakımını ücretsiz üstlendi. Ayrıca mezarlığa çeşitli türde rengarenk çiçekler dikti. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.
Yaptığı çalışma hakkında konuşan Şükrü Kocabıyık, "Annem Ömrüye Kocabıyık ve kız kardeşim Ayşe Özpınar yanarak can verdi. Annemin ve kız kardeşimin başına ağaç menekşesi dikmiştim. Ağaçlar büyüdüler. Eflatun rengi çiçekleriyle gelen- gidenlerin dikkatini çekti. Birçok kişi bana kendi mezarlarına da çiçek dikmesini istedi. Gelen talepleri geri çevirmedim. Mezar aralarına ayrıca rengarenk çiçeklerle donatarak, mezarlığı çiçek bahçesine çevirdim. Mezarlıktaki tüm çiçeklerin bakımını ve sulanmasını ücretsiz olarak üstlendim. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Mezarlığımız köyü ziyarette gelen herkesin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler bizim mezarlığı örnek alıyorlar" dedi.
Seyrekli Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldız (52) ise "Köyümüzün mezarlığını bakımını, temizliğini, sulamasını Şükrü Kocabıyık Ağabeyimiz üstlendi. Mezarlığımızın bulunduğu arazi, toplam 5 dönüm. Tüm mezarlığın, çiçeklendirme ve ağaçlandırma işlemini de Şükrü Kocabıyık yapıyor. Burada mezarı bulunan ziyaretçilerimiz geldiklerinde, buraya bakarak güzel olduğunu söylüyorlar. Kendisini teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Okuldaki rezillik böyle görüntülendiOkuldaki rezillik böyle görüntülendi
Yağmur altında meşaleli evlilik teklifiYağmur altında meşaleli evlilik teklifi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okula giren hırsız, dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıktı

Okuldaki rezillik böyle görüntülendi

Canlı yem bulmakta zorlanıyordu! Şimdi tüm Türkiye'ye gönderiyor

Hedefimiz insanlara yedirmek

Adana'da kartpostallık manzara

Rüya gibi manzara!

TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

İstanbul'da makas terörü kamerada

BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara'da fırtına! Seferler iptal edildi

Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.