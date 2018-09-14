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Köy minibüsünden inerken unutulan bavul polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde köy minibüsünden inen kız öğrencinin, kaldırımda unuttuğu bavul, polisi alarma geçirdi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde köy minibüsünden inen kız öğrencinin, kaldırımda unuttuğu bavul, polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken, genç kızın dayısının çantayı açmasıyla çevredekiler rahat nefes aldı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde köy minibüsünden inen kız öğrenci, bavulunu kaldırım üzerine bıraktı. Genç kız oradan ayrılırken, kaldırımda unutulan bavul, çevredeki vatandaş ve esnaf tarafından, 'bomba' olabileceği şüphesiyle polise bildirildi. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada genç kızın dayısı polis ekiplerini arayarak, yeğeninin bavulunu Şehitlik Caddesi üzerinde unuttuğu haberini verdi. Polis, bölgeye gelen genç kız ile dayısına önce sorular sordu. Ardından ise genç kızın dayısı bavulun yanına giderek bavulu açıp polise gösterdi. Kitap ve kıyafetlerin olduğunu gören ekipler, genç kız ve dayısını ifadesini almak üzere emniyete götürürken ayrıca çevredekiler de rahat bir nefes aldı. Bavulu açan ancak ismi öğrenilmeyen genç kızın dayısı, yeğeninin öğrenci olduğunu ve köy minibüsünden inerken unuttuğunu söyledi. Polis, bölgedeki incelemelerinin ardından yolu trafiğe açtı.

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