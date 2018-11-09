Köy muhtarı, baba ve oğlunu tabancayla yaraladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta köy muhtarı Bülent Özgün, husumetli olduğu Merday Yıldırım (62) ile oğlu Coşkun Yıldırım'ı (32) tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Eskikale Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta meydana geldi. Hocabey Köyü Muhtarı Bülent Özgün, husumetli olduğu, köyde çiftçilik yapan Merday Yıldırım ve oğlu Coşkun Yıldırım ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar Bülent Özgün, yanındaki beylik tabancasını çekip, Merday Yıldırım'ı ayağından, oğlu Coşkun'u ise kalçasından 2 el ateş ederek yaraladı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merday Yıldırım ile oğlu Coşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan muhtar Özgün ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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