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Köy muhtarı kazada öldü, 2 çocuğu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Karayaprak köyü yakınlarında minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu köy muhtarı Erkan Celep (38) yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

Köy muhtarı kazada öldü, 2 çocuğu yaralandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Karayaprak köyü yakınlarında minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu köy muhtarı Erkan Celep (38) yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.
Dün gece, Karayaprak Köyü Muhtarı Erkan Celep, 24 M 6072 plakalı minibüsüyle Refahiye ilçesinden yaklaşık 27 kilometre uzaklıktaki köyüne dönmek için yola çıktı. Celep'in 2 çocuğunun da bulunduğu araç, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, muhtar Erkan Celep yaşamını yitirirken, çocukları Sıla (10) ve Demircan Celep (7) yaralandı. Çocukların, devrilen minibüsten çıkarak, kazayı haber vermek için yaralı halde köye yürüdükleri öğrenildi. Erkan Celep'in cansız bedeni olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Celep'in yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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