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Köy muhtarı selin gelişini cep telefonuyla görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 03:28 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Cumartesi günü etkili olan yoğun yağış sonrasında Sebzeciler köyünde yaşanan sel felaketi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Köy muhtarı selin gelişini cep telefonuyla görüntüledi

Artvin’in Yusufeli İlçesinde 22 Haziran Cumartesi günü Sebzeciler köyünde şiddetli yağışlarla birlikte meydana gelen dere taşkını, Köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, köyün içinden gecen dere yağışların etkisiyle taşarak köy sakinlerinin panik yaşamasına neden oluyor. Selin ardından köyde can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı tahribat meydana geldi.

Köyün içme suyu ve alt yapısı tamamen hasar görürken, 1 evde selin etkisiyle kullanılamaz hale gelci. Köy Muhtarı Yaşar Çoruh, zor durumda olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin sel Yusufeli

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