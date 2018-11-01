Köy muhtarının evi yandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde, muhtar Hüseyin Aydın'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde dün akşam saatlerinde köy muhtarı Hüseyin Aydın'a ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Hüseyin Aydın'ın camiye, eşinin de komşusuna gittiği sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yandaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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