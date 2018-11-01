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Köy muhtarının evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde, muhtar Hüseyin Aydın'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarının evi yandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde, muhtar Hüseyin Aydın'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde dün akşam saatlerinde köy muhtarı Hüseyin Aydın'a ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Hüseyin Aydın'ın camiye, eşinin de komşusuna gittiği sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yandaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Köy muhtarının evi yandıKöy muhtarının evi yandıKöy muhtarının evi yandıKöy muhtarının evi yandı

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