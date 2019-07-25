HABER

Köy muhtarının evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Çorum’da merkeze bağlı Ferhatlı köyünde çıkan yangında, bir ev ile samanlık yandı.Edinilen bilgilere göre, Ferhatlı köyü muhtarı Selahattin Altunkeser’e ait evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.

Köy muhtarının evi yandı

Çorum’da merkeze bağlı Ferhatlı köyünde çıkan yangında, bir ev ile samanlık yandı.
Edinilen bilgilere göre, Ferhatlı köyü muhtarı Selahattin Altunkeser’e ait evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin yan tarafında bulunan samanlığa sıçradı. Yangını fark eden köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Çorum Belediyesi ve İskilip’ten itfaiye ekipleri köye sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında muhtara ait ev kısmen, samanlık ise tamamen yanarken tarım aletleri de kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında ailenin tarlada ürün hasadı yaptığı öğrenildi.
Olayın ardından CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve il yöneticileri köye giderek Altunkeser’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP İl Başkanı Tüfekçi, gereken yardımın en kısa zamanda yapılacağını söyledi. Her hangi bir yaralının olmaması tek tesellileri olduğunu söyleyen Muhtar Altunkeser de Tüfekçi’ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Köy muhtarının evi yandı

Köy muhtarının evi yandı

Köy muhtarının evi yandı

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Ayvalık’ta orman yangını...Ayvalık’ta orman yangını...
Jandarma’dan kenevir operasyonuJandarma’dan kenevir operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.