HABER

Köy odasını imam inşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Bursada bir cami imamı görev yaptığı köyde eksikliğini hissettiği köy odasını kendisi yaptı.Büyükorhan Kuşlar Köyü’nde görev yapan Uğur Albayrak, köy odası eksikliği hissetti.

Bursada bir cami imamı görev yaptığı köyde eksikliğini hissettiği köy odasını kendisi yaptı.
Büyükorhan Kuşlar Köyü’nde görev yapan Uğur Albayrak, köy odası eksikliği hissetti. Yapılacak köy odasının maliyetli olacağını öğrenen imam kolları sıvadı. İnşaat malzemeleri için hayır severlerden malzeme yardımı temin ederek inşaat başladı. Albayrak, kendi işçiliği ve köylünün de yardımıyla köy evini kısa sürede bitirdi. İmam Albayrak’ın köye kazandırdığı köy evinde toplantılar yapılıyor, gelen misafirler ağırlanıyor, köy öğrencileri kışın servis beklerken burada ısınıyor ve hayırlar gerçekleştiriyor. On parmağında on marifet olan imam herkesin takdirini kazandı.
Büyükorhan Kuşlar Köyü İmamı Uğur Albayrak, ’’ Cami odamızın yapımında emeği geçen Belediyemize, ilçe müftümüz Ramazan Türkmen’e, eski muhtarımız Ali İhsan Sevinç’e, Kuşlar Köyü Derneğine, sayamadığım hayırseverlere ve tüm köy halkına çok teşekkür ediyorum. El birliği ile köyümüze ve camimize bu odayı kazandırdık. Elimden ustalık da geliyordu. Köyümüze güzel bir eser bıraktık. Yetkililerden ve hayırseverlerden bir isteğim var, camimizin lavaboları pek iyi değil, yerimiz de var. Destek verirlerse onu da yapabilirsek çok mutlu olacağız. Hem köy hemde cami odamız diye tabir ettiğimiz yerin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ dedi.

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da bu sabah!

Tekirdağ’da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler

Gördüğü manzara şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.