Köy öğrencilerinin eğitim gördüğü okul, koleji aratmıyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde, 7 köyden öğrencinin taşımalı eğitimle öğrenim gördüğü Gümeli İlk ve Ortaokulu'nda, müdür Soner Arslanoğlu’nun 2 yılda yaptığı çalışmalarla okul adeta kolej havasına büründü. Öğretmen, veli ve belediyenin el birliğiyle yaptığı çalışmalarla okula yemekhane kazandırıldı, atıl durumda bulunan okul bahçesine basketbol, tenis ve futbol sahası yapıldı.

Gümeli beldesinde 101 öğrencisi ve 14 öğretmeni bulunan Gümeli İlk ve Ortaokulu'na 2 yıl önce müdür olarak atanan Soner Arslanoğlu, çevredeki 7 köyden taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışmaya başladı. Öğretmen, veli ve belediyenin de desteğini alan Arslanoğlu, ilk olarak okula bir yemekhane kazandırdı. Bizzat kendisinin inşaatında sıva ve boya yaparak çalıştığı yemekhane ile öğrenciler sınıflarda yemek yemekten kurtuldu. Arslanoğlu, ardından öğretmen ve velileri yardımıyla okul koridorlarındaki merdivenleri, boya ve eskiyen yer döşemelerini yeniledi. Sınıfların kapılarını da çocukların yaş gruplarına göre zihinsel yazı ve şekillerle kaplattı ve koridorlara satranç ve mini kütüphane köşeleri kurdu. Okulun dış boyasında da bizzat çalışan Soner Arslanoğlu, çalışkanlığıyla tüm beldenin takdirini kazandı. Arslanoğlu, şimdi müdür yardımcısı Serkan Şen, öğrenci ve velilerin katkısıyla okulun atıl durumda bulunan bahçesindeki basketbol, tenis ve futbol sahasını düzenleyerek her birini farklı renge boyuyor. Okula yapılanların hepsinin köylülerin yardımıyla imece usulüyle gerçekleştirdiklerini anlatan Soner Arslanoğlu, amaçlarının çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmesi olduğunu söyledi. Çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Soner Arslanoğlu, şöyle dedi:

"Devletimizin ve milletimizin el birliğiyle imece usulü yemekhaneyi yaptık. Yeri geldi köylümüz artan çimentosunu bize getirdi, köyün ileri gelenleri destek oldu. İki yılda sınıf kapı giydirmelerinden tutun, okulun içi ve dış boyası. İçerdeki panolar, okul logosu, dışarı asılan fotoğraflar dahil hepsi iki yıl içinde oldu. Öğretmen arkadaşlarım hafta sonu geldi çalıştı. Veliler ve belediyemiz çok destek oldu. Biz öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek istiyoruz. Sadece kitap okusun, test çözsün değil de hayata hazırlansın istiyoruz. Bu bağlamda elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Okulumuzu bir kolej haline getirdik. Zonguldak’a 95 kilometre uzaklıkta ücra bir köşedeyiz, imkanlar kısıtlı. Ama bizim bu mazeretlere sığınacak durumumuz yok. Biz öğretmenler, veliler ve destek olanlarla birlikte elimizi taşın altına değil vücudumuzu, gönlümüzü taşın altına sokarak bu güzelliği yapmak istedik."

ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ORANI ARTTI

Bir eğitim seferberliği başlattıklarını anlatan Soner Arslanoğlu, öğrencilerin de başarı oranlarının arttığını ifade ederek, "Öğretmenler odamızı da yeniden düzenledik. Buraya severek gelen öğretmenimizin çocuklara daha çok şey katacağını düşündük. Başarımız da arttı. Bu yıl 4 öğrencimiz burs kazandı. Yerel ve ulusal tüm projelere katılıyoruz. Amacımız, yaşayan ve devamlı kendini yenileyen durağan olmayan ilerleyen bir okul olmak. Öğretmen, idarecisi, velisi ve belediyesiyle bütün paydaşlarla dolu dolu bir eğitim sürecini yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda ben ve arkadaşlarım elinden gelen gönlünden geleni aşkla, şevkle vatan ve bayrak sevdasıyla bu işi yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

BAŞKAN SAYDAM: OKULUMUZ KOLEJİ ARATMIYOR

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam da, okullarının iki yılda son derece iyi şartlara geldiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Saydam, "Okulumuzda yaklaşık iki yıldan beri yeni gelen müdürümüzün ateşlemesiyle çok güzel çalışmalar oldu. Öğretmenlerimiz de bu çalışmaya katılınca ortaya çok güzel şeyler çıktı. Bizler de destek veriyoruz. Gerçekten bir kolej havasına büründü okulumuz. Yemekhane ve depomuzu geçen yıl yaptık. Daha sonraki çalışmalarda kütüphaneyi de hemen hemen tamamladık. Yan tarafa şimdi depo yapılıyor. Çevrenin düzenlenmesi bize haz veriyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

