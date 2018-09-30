Köy okulları için kitap topladılar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medya üzerinden organize olan bir grup vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek hem kitap okudu, hem köy okulları için kitap topladı.
Kayseri'de, sosyal medya üzerinden organize olan ve aralarında engellilerin de bulunduğu bir grup vatandaş, düzenledikleri "Kanatsız Kuşlar Şehri Kayseri Kitap Okuyor" etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Köy okullarına kütüphane kurulabilmesi için kitap toplamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar meydana gelerek kitap bağışında bulundu.
Grup üyeleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Oğuzhan Abdi Oğuz, farkındalık yaratmak ve köy okulları için kitap toplamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Önceliğin Kayseri ve civarı köy okulları olduğunu ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:
"Kayseri ve Doğu'daki köy okullarımıza kütüphane kurmak için kitap bağışı alıyoruz. İnsanlar meydana gelerek kitap bağışında bulunuyorlar. Aynı zamanda Kayseri kitap toplulukları var, onlar da burada kitap sohbetleri yapacaklar. Anne-çocuk etkinlikleri de düzenliyoruz. Annelerin çocuklarına masal okuyabilecekleri bir alan oluşturduk. Engelli çocuklar için de burada bir alan oluşturduk. Görme engelliler için görevlendirdiğimiz kişiler kitap seslendirmesi yapacak. Katılım çok iyi ve çok faydalı olacağını düşünüyorum."
Programa 5 yaşındaki kızı Asya ile gelen Derya Korkmaz da okuma alışkanlığını daha eğlenceli ve güzel hale getirmek için etkinliğe katıldığını söyledi.
Korkmaz, "Her ortamda kitap okunabileceğini çocuğum görsün istedim. Bu etkinlik de bunun için çok iyi bir fırsat oldu." dedi.
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