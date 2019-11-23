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Köy okullarında gizli yetenekler keşfediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından köy okullarındaki genç yeteneklere kamera, montaj ve senaryo yazımı konusunda eğitim verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından köy okullarındaki genç yeteneklere kamera, montaj ve senaryo yazımı konusunda eğitim verildi. ‘Benim Hikayem’ adı verilen etkinliğin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği köy okullarındaki genç yetenekler için işbirliğine gitti. Bakanlık ve Derneğin desteği ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı köy okullarında öğrenim gören 9-14 yaş aralığındaki öğrencilere kamera, montaj ve senaryo yazımı konusunda eğitim verildi. ‘Benim Hikayem’ adı verilen etkinliğin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. ‘Benim Hikayem’ ile meslekte kullanılan teçhizatları tanıma ve kullanma becerisi edinen öğrenciler, projeyle geleceğe yönelik mesleki bir başlangıç yapmış oldu. Görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin öneminin ve niteliklerinin anlatıldığı projede, senaryo eğitimi, belgesel yönetmenliği, sinema teknikleri, televizyon dünyası gibi alanlarda da eğitimler verildi. Böylece öğrenciler hayal dünyalarını nasıl dışa aktarabileceklerini keşfetti.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirildi
Bu yıl Eylül-Ekim aylarında verilen eğitim çalışmaları ülke genelinde 10 ilde 15 farklı köy okulunda gerçekleştirildi. Eğitimler, Haber Kameramanları Derneğinin yetkin isimleri ve alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Eğitim çalışmalarının sonunda öğrenilenlerin pratikte sergilenmesi adına seçilen bir öğrenci tarafından “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı çocuk şarkısı aranje edilerek “Ses Veriyorum” adı altında klip haline getirildi.

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