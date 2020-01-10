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  4. Köy okullarındaki çocukları unutmadılar

Köy okullarındaki çocukları unutmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Şehit Pilot Cengiz Oruç İmam Hatip Ortaokulunda tatlı, oyuncak ve kitap dağıtılarak palyaço gösterisiyle buluşturulan yaklaşık 500 öğrenci, sevinç çığlıkları atarak mutluluklarını gösterdi.Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Küçükakören Mahallesi’nde bulunan Şehit Pilot Cengiz Oruç İmam Hatip Ortaokulunda 500 öğrenciye Hacıbaba Pastaneleri ve gönüllü aktivist Merve Seyrek tarafından tatlı, oyuncak ve kitap dağıtılarak palyaço gösterisi yapıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Şehit Pilot Cengiz Oruç İmam Hatip Ortaokulunda tatlı, oyuncak ve kitap dağıtılarak palyaço gösterisiyle buluşturulan yaklaşık 500 öğrenci, sevinç çığlıkları atarak mutluluklarını gösterdi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Küçükakören Mahallesi’nde bulunan Şehit Pilot Cengiz Oruç İmam Hatip Ortaokulunda 500 öğrenciye Hacıbaba Pastaneleri ve gönüllü aktivist Merve Seyrek tarafından tatlı, oyuncak ve kitap dağıtılarak palyaço gösterisi yapıldı. Okulda sevinç çığlıkları atan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Okul bahçesinde palyaçolarla oyun oynayıp halay çeken öğrenciler, daha sonra sınıflarında tatlı ve oyuncakların keyfini çıkardı.

“Bu mutluluk her şeye bedel”
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Elaldı, çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüklerini söyleyerek bu mutluluğun her şeye bedel olduğunu aktardı. Elaldı, “Bugün 500 öğrenciye tatlı ikramı yapıldı, palyaçolarla oynadılar, oyuncaklar dağıtıldı. Çocukların mutlu yüzünü gördük, çok güzel bir duygu inşallah biz ve başka firmalarda devamını getirelim, çocukları mutlu etmek lazım. Çocuklar bu yıl ilk defa böyle eğlenerek neşeli bir şekilde evlerine gidecekler. Hacıbaba Pastaneleri olarak bu tür etkinliklere biz ciddi bir katılım sağlayacağız, başka okullarda da bunları yapacağız inşallah örnek oluruz. Bu mutluluk her şeye bedel” dedi.

“Hayatlarında hiç palyaço görmeyen çocuklar var”
Kalpten kalbe bir umut projesini hazırlayan Merve Seyrek ise hayatlarında palyaço görmeyen çocukların olduğunu, bu mutluluğa hayırsever vatandaşların da destek çıkmasını söyledi. Seyrek, “Bugün burada çocuklara tatlı, oyuncak ve kitap etkinliği yaptık. Çocuklarla beraber oyunlar oynadık, benim hayatımda hep çocuklarla ilgilenmek ve mutlu olmak vardı. Bugün ki dağıtımda Hacıbaba Pastaneleri sponsor oldu, benimle beraber köye gelerek çocuklara tatlı, oyuncak ve kitap dağıtımında bulunduk. Hayatlarında hiç palyaço görmeyen çocuklar var, bizde bu etkinliği onların ayaklarına getirmeyi düşündük. Buradan hayırsever vatandaşlara sesleniyorum, böyle oyuncaksız çocuk kalmasın yardımlarını bekliyorum” diye konuştu.
Öğrencilerden Furkan Yılmaz, palyaçoların geldiğini tatlı yiyerek oyuncak aldıklarını söyledi. Bir diğer öğrenci Rukiye Turan, palyaçolarla eğlendiklerini aktardı. Turan, “Palyaçolar geldi eğlendik, oyunlar oynadık. Bize oyuncak, tatlılar verdiler, çok iyi çok mutluyum. Bizim için uzaktan geldiler, o yüzden onlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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