HABER

Köy okullarındaki öğrenciler "Benim Hikayem" projesiyle kamerayı tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

Proje kapsamında, kameramanlık ve kurgu operatörlüğüne ilişkin eğitim alan öğrenciler, "Kırlara Doğru" adlı çocuk şarkısına klip çekti

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 köy okulundaki öğrencilere, "kamera", "kurgu" ve "senaryo yazımı" konularında eğitim verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 köy okulunda öğrenim gören 7-14 yaşındaki öğrencilerin, kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleklerini yakından tanımaları amacıyla bu yıl başlatılan "Benim Hikayem" isimli eğitim projesi tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilere, "kamera", "kurgu" ve "senaryo yazımı" konularında eğitim verildi.

Eğitim çalışmaları, projenin fikir babası da olan Dernek Başkanı Aytekin Polatel ve yönetmen Sinan Demirkaya tarafından yürütüldü. Görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin öneminin ve nasıl yapıldığının anlatıldığı eğitimlerde, öğrenciler hayal dünyalarını nasıl ekrana yansıtabileceklerini öğrenmeleri amacıyla senaryo ve yazım teknikleri hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, haber çekimlerinde kullanılan broadcast kamera, belgesel ve sinema çekimlerinde kullanılan DSLR kamera ve steadycam özellikli kameraları yakından inceleyerek bunların çalışmasına ilişkin teknik bilgileri öğrendi. Sınıf çalışmalarında öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra mesleki tecrübeler aktarıldı.

- Öğrencilerden klip çalışması

Okul bahçesine kurulan bir set ortamında bazı öğrenciler kameraman, ışıkçı, klaket operatörü olarak görevlendirildi ve bir klibin nasıl çekildiği öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim çalışmaları kapsamında, 12 öğrencinin seslendirdiği ve dernek tarafından yeniden aranje ettirilen "Kırlara Doğru" adlı çocuk şarkısına klip çekildi.

Köy okullarındaki çocuklar, eğitimlerle ilgili duygu ve düşüncelerini derneğe gönderdikleri mektuplarla ifade etti.

Mektupları okuduklarında amaçlarına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten dernek yöneticileri, ülke genelindeki tüm köy okullarında bir eğitim çalışması yaparak vizörün büyülü dünyasından tüm çocukların bakmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
324 günde 302 kadın öldürüldü324 günde 302 kadın öldürüldü
Rusya’da havaalanında 500 bin dolarlık gaspRusya’da havaalanında 500 bin dolarlık gasp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benim Hikayem Türkiye Haber Kameramanları Derneği

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Ana, kız, baba, oğul... "Akbaba" operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

Ana, kız, baba, oğul... Hepsi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.