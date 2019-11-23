Köy okullarındaki öğrenciler "Benim Hikayem" projesiyle kamerayı tanıdı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 köy okulundaki öğrencilere, "kamera", "kurgu" ve "senaryo yazımı" konularında eğitim verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 köy okulunda öğrenim gören 7-14 yaşındaki öğrencilerin, kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleklerini yakından tanımaları amacıyla bu yıl başlatılan "Benim Hikayem" isimli eğitim projesi tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilere, "kamera", "kurgu" ve "senaryo yazımı" konularında eğitim verildi.

Eğitim çalışmaları, projenin fikir babası da olan Dernek Başkanı Aytekin Polatel ve yönetmen Sinan Demirkaya tarafından yürütüldü. Görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin öneminin ve nasıl yapıldığının anlatıldığı eğitimlerde, öğrenciler hayal dünyalarını nasıl ekrana yansıtabileceklerini öğrenmeleri amacıyla senaryo ve yazım teknikleri hakkında bilgilendirildi.