Köy okullarını 22 yıldır resimle güzelleştiriyorlar

- 100'e yakın gönüllü çalışmalara katılıyor

Öğretim görevlisi İlknur Karageyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, BAİBÜ Rektörlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekanlığının destekleriyle yürüttükleri çalışmanın ilk olmadığını belirterek, "Bu çalışmaları 1997 yılından beri yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 35 köy okulunda benzer resim çalışmaları gerçekleştirdik. Kındıra köyünde bulunan okulumuzu da hem Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan hem de Güzel Sanatlar Topluluğu üyesi 35'e yakın öğrenciyle doğa resimleriyle güzelleştirdik. Bahçede oyun alanları yaptık. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Karageyik, köy okullarının yanı sıra çocuklarla ilgili kamu kurumlarında da birçok projeye imza attıklarını anlatarak, "Okulların büyüklüğü, kapladığı alana, metrekareye göre birçok yerde çalıştık. Sadece okullarda da değil, Tıp Fakültesi, çocukla ilgili hastanelerimizde ve farklı alanlarda da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. 22 yılda binlerce öğrenci bize destek olmuştur. Şu anda da Güzel Sanatlar Topluluğunun 100'e yakın gönüllüsüyle çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.