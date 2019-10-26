Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar

YGA Pazarlama ve Prodüksiyon Görevlisi Cansu Aykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılında Türkiye'de kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu YGA'nın vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

YGA gönüllüleri, Türk mühendisleri tarafından üretilen ve çocukların hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olan, eğlenceli, öğretici ve robotik kodlama setini öğrencilere ulaştırıyor.

Aziz Sancar, Mehmet Toner, Doğan Cüceloğlu ve Sevinç Atabay gibi önemli bilim adamı ve yazarın danışma kurulunda bulunduğu Bilim Seferberliği Projesi ile öğrencilere bilim alanında önemli bilgiler kazandırılıyor.

Anadolu'nun dört bir köşesindeki çocuklara bilim setleri ulaştırdıklarını anlatan Aykan, "Bu bilim setleri ile çocuklar çok karmaşık gibi görünen en son teknolojinin temelini görüyorlar. Sorgulayan bir neslin yetişmesine destek oluyoruz. Biz de arkadaşlarımızla geldiğimiz Bitlis'te bilim seansları geliştirdik." dedi.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde hayatta geçirildiğini ifade eden Aykan, şunları kaydetti:

"Danışma kurulunda eğitim ve bilim alanında bilim insanları var. Bilim seferberliğinde danışmanlık yapıyorlar. Neler anlatmamız ve yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Bilim seferberliği ile Türkiye'nin dört bir köşesinde toplam 176 okula ulaştık. Önümüzde yüzlerce okul var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Bilim seferberliğine isteyen herkes destek verebilir. İnternet sitemizden yaptığımız işleri inceleyebilir."

- "Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladık"

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü öğrencisi olan YGA gönüllüsü Ferhat Babacan ise hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve öğretici bir robotik ve kodlama seti ile çocuklara bilimi eğlenceli hale getirerek sevdirmeye çalıştıklarını belirtti.