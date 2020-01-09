MAGAZİN
  4. Köy okulu kadın öğretmenlerin elinde "eğitim yuvasına" dönüştü

Köy okulu kadın öğretmenlerin elinde "eğitim yuvasına" dönüştü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Karacaören köyünde görev yapan Başak ve Emine öğretmen, köylülerin de desteğiyle güzelleştirdikleri okulu, öğrencilerin ayrılmak istemediği eğitim yuvasına dönüştürdü - Genç öğretmenlerden Emine Polat: - "Çocuklarla mutlu olmak bizim için her şeye değer" - Sınıf öğretmeni Başak Durdi: - "İster istemez bazen karamsarlığa düşebiliyoruz ve 'burada ne işimiz var' diyebiliyoruz. Sonra öğrencilerimizi görünce her şeyi unutuyoruz"

HÜSEYİN YILDIZ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki dağ köyünde öğretmenlik yapan Başak Durdi ve Emine Polat, tüm imkansızlıklara rağmen öğrencilerine en iyi şartlarda eğitim vermek için çabalıyor.

Alışılagelmiş yaşamlarını geride bırakıp ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde öğretmenlik yapmaya başlayan Başak ve Emine öğretmen, ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta eğitim veren öğretmenlerden yalnızca ikisi...

Atandıkları köy okulunu kendi imkanlarıyla düzenleyerek halıyla döşeyen öğretmenler, öğrencilerini sıcak sınıflarda geleceğe hazırlıyor.

Genç öğretmenler, ayakkabısız girilebilen ve ev ortamı sundukları sınıfları bulunan okulu, öğrenciler için ayrılmak istemedikleri eğitim yuvasına dönüştürdü.

Köylülerin yardımıyla onardıkları okul lojmanında kalan fedakar öğretmenlerin özverisi, köy halkı tarafından da takdir ediliyor.

- "Bizi motive eden, öğrencilerimizin masum ve saf duyguları"

Sınıf öğretmeni Başak Durdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır köyde görev yaptığını ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Köyün dağlık arazide bulunmasından dolayı özellikle kışın çeşitli zorluklar yaşadıklarını anlatan Durdi, "Hava koşullarından dolayı yollarda sıkıntı olduğu için gidip gelemiyoruz. Bizi burada zorlayan hava şartları, motive eden ise öğrencilerimiz, onların masum ve saf duygularıdır." dedi.

Durdi, özellikle kadın olarak dışarıdan gelip dağ köyünde yaşamanın çeşitli zorlukları da beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İster istemez bazen karamsarlığa düşebiliyoruz ve 'burada ne işimiz var' diyebiliyoruz. Sonra öğrencilerimizi görünce her şeyi unutuyoruz. Öğretmenlik gerçekten de vicdan işidir. İnsanda vicdan ve çocuk sevgisi olmasa bu işi yapması mümkün değil. Bir insana milyonları verseler, gelecekte müthiş bir hayatın olacak deseler, o sevgi ve gönül bağı olmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor."

- "Öğrencilerin yüzündeki gülümsemeyi görünce zorlukları unutuyoruz"

Anaokulu öğretmeni Emine Polat da çocukları ve mesleğini çok sevdiğini vurguladı.

Bu sevginin kendisini bir dağ köyüne getirdiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Kış şartları gerçekten de çok zor. Özellikle gece fırtınada uyuyabilmek bizim için inanılmaz bir durum. Bunlara dayanıyoruz, çünkü bizi tek mutlu eden çocuklar. Çocuklarla mutlu olmak bizim için her şeye değer. İki kadının dağ köyünde kalarak çalışması, cesaret gerektiren bir durum. Bu, öğrenciler için yapılan bir fedakarlıktır. Öğrencilerin yüzündeki mutluluğu, gülümsemeyi görünce çektiğimiz zorlukları unutuyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödülİstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül
Alper Erözer hayranıyla klip çektiAlper Erözer hayranıyla klip çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim, fedakar, ığdır, kadın, köy, Melek, okul, öğretmen, Tuzluca,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Bakan Selçuk da isyan etti: Vicdanı yaralar!

Bakan Selçuk da isyan etti: Vicdanı yaralar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.