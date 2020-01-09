Köy okulu kadın öğretmenlerin elinde "eğitim yuvasına" dönüştü

Sınıf öğretmeni Başak Durdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır köyde görev yaptığını ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

- "Bizi motive eden, öğrencilerimizin masum ve saf duyguları"

Köylülerin yardımıyla onardıkları okul lojmanında kalan fedakar öğretmenlerin özverisi, köy halkı tarafından da takdir ediliyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki dağ köyünde öğretmenlik yapan Başak Durdi ve Emine Polat, tüm imkansızlıklara rağmen öğrencilerine en iyi şartlarda eğitim vermek için çabalıyor.

Köyün dağlık arazide bulunmasından dolayı özellikle kışın çeşitli zorluklar yaşadıklarını anlatan Durdi, "Hava koşullarından dolayı yollarda sıkıntı olduğu için gidip gelemiyoruz. Bizi burada zorlayan hava şartları, motive eden ise öğrencilerimiz, onların masum ve saf duygularıdır." dedi.

Durdi, özellikle kadın olarak dışarıdan gelip dağ köyünde yaşamanın çeşitli zorlukları da beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İster istemez bazen karamsarlığa düşebiliyoruz ve 'burada ne işimiz var' diyebiliyoruz. Sonra öğrencilerimizi görünce her şeyi unutuyoruz. Öğretmenlik gerçekten de vicdan işidir. İnsanda vicdan ve çocuk sevgisi olmasa bu işi yapması mümkün değil. Bir insana milyonları verseler, gelecekte müthiş bir hayatın olacak deseler, o sevgi ve gönül bağı olmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor."

- "Öğrencilerin yüzündeki gülümsemeyi görünce zorlukları unutuyoruz"

Anaokulu öğretmeni Emine Polat da çocukları ve mesleğini çok sevdiğini vurguladı.

Bu sevginin kendisini bir dağ köyüne getirdiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti: