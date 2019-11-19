HABER

Köy okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak için öğrencilerin kendi biriktirdiği harçlıkları bankaya yazdıkları mektupları da Mehmetçiğe ulaşmak üzere PTT’ye teslim etti.Pervari ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Mehmetçiğe destek olmak için bir çalışma gerçekleştirdi.

Siirt’in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak için öğrencilerin kendi biriktirdiği harçlıkları bankaya yazdıkları mektupları da Mehmetçiğe ulaşmak üzere PTT’ye teslim etti.
Pervari ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Mehmetçiğe destek olmak için bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, kendi aralarında biriktirdikleri harçlıklar bankaya yazdıkları mektupları ise Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere PTT şubesine teslim etti.
Okul müdürü Kerem Ülgen, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Kerem Ülgen, okul öğrencilerinin, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik için harçlıklarından biriktirdikleri paraları ve moral vermek için yazdıkları mektupları PTT’ye vererek destek olduklarını dile getirdi. Ülgen, "Kahraman ordumuz, kahramanca bir hareketin içerisine girdi. Gönlümüzle onlara destek olmak için öğrenciler ve okul idaresiyle böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah ordumuza öğrencilerin yazmış oldukları mektuplar moral olur. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler harçlıklarını banka şubesine yazdıkları mektupları da Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere PTT şubesindeki görevliye teslim etti.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Cansu, 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybettiCansu, 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Troya Müzesine İspanya’dan sürpriz mektupTroya Müzesine İspanya’dan sürpriz mektup
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.