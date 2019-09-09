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Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Kahta ilçesine bağlı köylerde okuyan bin 300 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitap yardımında bulundu.Narinceliler Derneği tarafından sekizincisi cisi gerçekleştirilen kırtasiye yardımında ilk ve ortaokul öğrencilerine çanta, defter, diğer kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kaynak kitap gibi çeşitli malzemeleri dağıtıldı.

Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Kahta ilçesine bağlı köylerde okuyan bin 300 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitap yardımında bulundu.
Narinceliler Derneği tarafından sekizincisi cisi gerçekleştirilen kırtasiye yardımında ilk ve ortaokul öğrencilerine çanta, defter, diğer kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kaynak kitap gibi çeşitli malzemeleri dağıtıldı. İstanbul’dan, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Narince köyüne gelen İş Adamı ve Narinceliler Derneği Başkanı Yavuz Uçar, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, ilk üçe giren başarılı öğrencilere bisiklet verileceğini söyleyerek aynı zamanda bu öğrencilere eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağı sözünü verdi.
Öğrencilere eğitim hayatında başarılı olmaları için çok kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Yavuz Uçan, “Yardımlarımız sekizinci senesine girdi hayır severlerin yardımıyla bu yardımları öğrencilerimize ulaştırıyoruz buraya kadar bize eşlik eden dostlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek, “ Narinceliler Derneğinin öğrencilerimize yönelik 8.sini düzenlediği yardımlardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün yardımlar bağışlar değerlidir ama eğitime yapılan yardım ve bağışların daha değerli olduğunu düşünüyoruz çünkü genelde öğrencilerin geleceğine yapılan bir yatırımdır. İstanbul’dan buraya gelen dernek başkanına yöneticilere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Narince Ortaokulu Müdürü Salih Turan ise, okulun öğretmen, öğrenci ve velileri adına, Narinceliler Derneği Başkanı Yavuz Uçan’a, derneğin yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan bütün hayırsever iş adamlarına teşekkür etti. Narince Ortaokulu müdürü tarafından eğitime verdiği destekten ötürü Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan’a plaket verildi.
Yapılan konuşmalardan sonra çanta, kırtasiye malzemesi ve yardımcı kitaplar öğrencilere dağıtıldı.
Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde Narinceliler Derneği tarafından 8.si gerçekleştirilen kırtasiye yardımı törenine Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, Narince Ortaokulu Müdürü Salih Turan, Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan, öğrenciler ve velileri katıldı.

Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı

Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı

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