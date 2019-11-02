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Köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Kırmızıtaş Köyü İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Kırmızıtaş Köyü İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Çocuklara, üniversite öğrencileri hayallerindeki oyuncakları dağıttı.
Merkez Yakutiye İlçesine 22 kilometre uzaklıktaki Kırmızıtaş Köyü'ndeki ilkokulda ücretli olarak anaokulu öğretmenliği yapan Gizem Açıl, sınıf öğretmeni Büşranur Yarbaşı ile birlikte velilerle görüşerek, Cumhuriyet Bayramı töreni yapmaya karar verdi. Öğretmen Gizem Açıl, öğrencilerden hayalleriyle ilgili mektup yazmalarını da istedi. 4'ü anaokul, 8'i birleştirilmiş sınıf öğrencisi 12 çocuk, hayallerindeki oyuncakları mektuplarında yazdı. Bunun üzerine Açıl, Atatürk Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü'ndeki arkadaşlarından, çocukların hayalini gerçekleştirmek için yardım istedi. Köylülerin de yardım ettiği öğretmenler, ilk kez yapacakları kutlama için ilçe protokolünü davet etti.
KÖY OKULUNDA RENKLİ TÖREN
Kırmızıtaş Köyü İlkokulu'nun bahçesi bayraklarla süslendi. Türk Dünyası Kulübü üyelerinin destek verdiği törene, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Yazı İşleri Müdürü Fethi Yurttaş, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ile çok sayıda davetli ve köylü katıldı. Öğrencilerin hazırlardıkları gösterileri sunduğu törende, protokole közlenmiş patates ikram edildi. Yaklaşık 2 saat süren törende öğrenciler gönüllerince eğlendi.
ÜNİVERSİTELİLERDEN SÜRPRİZ
Törenin ardından öğrencilere Türk Dünyası Kulübü üyesi öğrenciler, sürpriz yaptı. Üniversiteliler, öğrencilere, istedikleri bebek, helikopter, piyano, doktor seti gibi oyuncakları hediye etti.
Köy okulundaki kutlama, çekilen halaylarla sona erdi.
Köy okulunda kısa bir süre önce göreve başladığını belirten Gizem Açıl, "Veliler ve öğrencilerle yaptığım görüşmelerde okulda bugüne kadar Cumhuriyet Bayramı kutlaması olmadığını öğrendim. Bir ilki gerçekleştirmek istedik. İmkanlar ölçüsünde bayram coşkusunu yaşatmak istedik. Bundan sonra Cumhuriyet Bayramı, Atatürk denildiğinde çocuklarımızın, velilerimizin yürekleri çarpar diye umut ediyorum" dedi.

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