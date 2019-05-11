Köy okulunu boyattılar, çizgi film karakterleriyle süslediler

Diyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri ismini veren bir grup, köy okullunu ziyaret edip önce boyadılar sonra resimler çizerek süslediler.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile kendi imkanları ve aldıkları destekler ile Sur ilçesine bağlı Çubuklu köyünde bulunan bir okul boyayıp resimler çizen çocuklar üşümesin gönüllüleri çalışmaları ile gönülleri fethetmeye devam ediyor. Yaptığı organizasyonlarla çalışmalar yapan grup üyesi Ahmet Eliçin, bu okulla daha öncede gidip bot ve mont dağıtıklarını belirtti. Ahmet Eliçin, “İkinci defa gittiğimizde de fidan dikimi için gitmiştik. Tabi ikinci defa gittiğimizde okulun durumunu gördük. Duvarları yıkıktı böyle, boyaları falan sökülmüştü. Biz hocayla konuştuk. Dedik ki, eğer müsaadeniz olursa gelip boya falan yapmak istiyoruz. Hocada, ‘olur dedi’ ondan sonra biz böyle bir şey yapmaya karar verdik grup olarak. Küçük bir bütçemiz vardı kendi arkadaşlarımız arasında topladığımız bir bütçeydi. Ondan sonra onunla gidip boyaları aldık. Bu gün okula gittiğimizde çocuklar bizi orada bekliyordu. Gidişimizle de gerçekten çok mutlu oldular. Zaten dönüşümüzde de hepsi bizleri arabaya kadar uğurladılar. Ondan sonra çocuklar kendileri eve gidip her bir çocuk bir parça ekmek, peynir falan getirdiler. Aç olduklarımızı düşündüler herhalde. Hani hiç haberimiz yokken bunu yaptılar. Ama biz oruçlu olduğumuz için tabi yiyemedik. Çocuklar kendileri yediler. Ama bunu düşünmeleri bile bizi çok mutlu etti. Yani bizde gerçekten bu şekilde çok mutlu olduk. O çocuklarla beraber okulu boyamamız, resimleri çizmemiz. Gerçekten muazzam bir şeydi. Yani bir daha o duyguyu yakabilir miyiz, bilemiyorum. Ama bu günkü bize miras kaldı” dedi.