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Köy okulunu boyayıp, duvarlara çizgi karakterleri işlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

SOSYAL medyada çocuklara yönelik yaptıkları faaliyetlerle bilinen 'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir köy okulunu boyayıp, okulun duvarlarına çizgi film karakterleri işledi.

Köy okulunu boyayıp, duvarlara çizgi karakterleri işlediler

DİYARBAKIR, (DHA)- SOSYAL medyada çocuklara yönelik yaptıkları faaliyetlerle bilinen 'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir köy okulunu boyayıp, okulun duvarlarına çizgi film karakterleri işledi.
Diyarbakır'da geçen hafta, okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın doğum gününü kutlamalarıyla gündeme gelen 'Çocuklar üşümesin' grubunun üyeleri, bu kez köy okulunu boyadı. Sur ilçesindeki Çubuklu İlkokulu'na giden gençler, beraberinde götürdükleri boya malzemeleriyle okulu boyadı. Okulun duvarına çeşitli çizgi karakterleri de işleyen gönüller, yaptıkları etkinliklerini sosyal medya hesaplarında şu mesajla paylaştı:
'Bugün bir köye gittik ve köyün bütün çocuklarını toplayıp birlikte okulu boyadık, duvarlara resimler çizdik birlikte çok güzel vakit geçirdik.'

FOTOĞRAFLI

Köy okulunu boyayıp, duvarlara çizgi karakterleri işledilerKöy okulunu boyayıp, duvarlara çizgi karakterleri işledilerKöy okulunu boyayıp, duvarlara çizgi karakterleri işledilerKöy okulunu boyayıp, duvarlara çizgi karakterleri işlediler

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