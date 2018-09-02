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Köy okulunun tadilatını yapıp, boyadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı İlçesinde Furya Derneği, Artizhane Sanat ve Jantisahne’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bir köy okulu, dernek üyeleri tarafından tadilatı yapılıp, boyanarak eğitim- öğretim yılına hazır hale getirildi.

Köy okulunun tadilatını yapıp, boyadılar

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı İlçesinde Furya Derneği, Artizhane Sanat ve Jantisahne’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bir köy okulu, dernek üyeleri tarafından tadilatı yapılıp, boyanarak eğitim- öğretim yılına hazır hale getirildi.
Furya Derneği, Artizhane Sanat ve Jantisahne topluluğu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Yahyalı’da bulunan Yeşilköy Çağlalık İlkokulu'nun, dernek üyeleri tarafından tadilatı yapıldı, ardından da boyandı. Furya Derneği Başkanı Emin Can Kılıç, "Her şey eğitimle başlar diyerek gerçekleştirdiğimiz Eğitim Furyası projemiz kapsamında Yahyalı Yeşilköy Çağlalık İlkokulu'nda, kütüphanemizi oluşturduk. Biz, tüm projelerimizde sosyal sorumluluk adına böyle güç birliği yaparak daha kaliteli ve daha içeriği dolu etkinlikler yapma düşüncesindeyiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

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Köy okulunun tadilatını yapıp, boyadılarKöy okulunun tadilatını yapıp, boyadılar

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