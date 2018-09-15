Köy okulunun tek öğrencisi

GADZİN HAN (AA) - SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın güneydoğusundaki Dukat köyünde bulunan ilkokulun 7 yıl aradan sonra tekrar açılması, köyün tek öğrencisi Nikolina Nikolic'i sevindirdi.

Teneffüslerde koridorlarında çocuk seslerinin yankılanmadığı, şimdilik sadece 7 yaşındaki Nikolina'nın eğitim gördüğü ilkokulun yeniden açılması, Gadzin Han'a bağlı bu köyün sakinlerini de memnun etti.

Gadzin Han beldesinde bulunan Vitko ve Sveta İlkokuluna bağlı olan okul, Dukat köyündeki çocuklara 4. sınıfa kadar eğitim imkanı sağlıyor. Yedi yıl önce öğrenci kalmadığı için kapatılan okulun zili bu yıl Nikolina ve öğretmeni Milica Mikic için çaldı.

Öğretmen Mikic, tek öğrencisi Nikolina'ya yalnız olduğunu hissettirmemek için elinden geleni yapacağını belirterek, gelecek yıl birkaç öğrencinin daha okula başlamasını beklediklerini aktardı.

Nikolina'nın ailesi de köy okulunun yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, biri 5 diğer 1,5 yaşındaki diğer kız çocuklarını da bu okula göndereceklerini ifade etti.