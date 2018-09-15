Köy okulunun tek öğrencisi

GADZİN HAN (AA) - SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın güneydoğusundaki Dukat köyünde bulunan ilkokulun 7 yıl aradan sonra tekrar açılması, köyün tek öğrencisi Nikolina Nikolic'i sevindirdi.
Teneffüslerde koridorlarında çocuk seslerinin yankılanmadığı, şimdilik sadece 7 yaşındaki Nikolina'nın eğitim gördüğü ilkokulun yeniden açılması, Gadzin Han'a bağlı bu köyün sakinlerini de memnun etti.
Gadzin Han beldesinde bulunan Vitko ve Sveta İlkokuluna bağlı olan okul, Dukat köyündeki çocuklara 4. sınıfa kadar eğitim imkanı sağlıyor. Yedi yıl önce öğrenci kalmadığı için kapatılan okulun zili bu yıl Nikolina ve öğretmeni Milica Mikic için çaldı.
Öğretmen Mikic, tek öğrencisi Nikolina'ya yalnız olduğunu hissettirmemek için elinden geleni yapacağını belirterek, gelecek yıl birkaç öğrencinin daha okula başlamasını beklediklerini aktardı.
Nikolina'nın ailesi de köy okulunun yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, biri 5 diğer 1,5 yaşındaki diğer kız çocuklarını da bu okula göndereceklerini ifade etti.
- Gelecek yıl 2 öğrenci daha kayıt yaptıracak
Gadzin Han'daki Vitko ve Sveta İlkokulu Müdürü Dragan Rancic de gelecek yıl köy okuluna iki öğrencinin daha kayıt yaptıracağını belirterek, öğrenci sayısının her yıl bu şekilde artması temennisinde bulundu.
Dukat köyüne en yakın okulun 5 kilometre uzaklıktaki Zapljanjska Toponica'da bulunduğunu aktaran Rancic, "Öğrencilerin oraya gidip gelmesi zor olacağından bu okulun ayakta kalması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Zapljanska Toponica'daki ilkokula bu yıl 29 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyleyen Rancic, "Geçen yıl bu okuldan 54 öğrenci mezun olmuştu. Bu yıl öğrenci sayısında ciddi bir azalma oldu." dedi.
Sırbistan'daki son nüfus sayımına göre 265 kişinin yaşadığı Dukat köyü sakinlerinin yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Bunun başlıca nedeni olarak doğum oranındaki düşüş ve gençlerin köyden göç etmesi gösteriliyor. Sırbistan'ın en gelişmemiş beldelerinden biri olan Gadzin Han'a bağlı diğer 33 köyde de durum Dukat'a benziyor.
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