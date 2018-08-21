Köy sakinleri bayram sofrasında buluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkeze bağlı Kardeşler köyünün sakinleri, küskünlerin barışması için bayramda kurulan yemek sofralarında bir araya geliyor.
Kardeşler köyü ve Yedievler mezrasında yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra camide bayramlaştı.
Bayramlaşmanın ardından köy sakinleri, yöresel lezzetlerin yer aldığı sofralarda birlikte yemek yedi.
Köy sakinlerinden Ziya Dolgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.
Dolgun, "İl dışından gelen akrabalarla camide bayram namazı kıldıktan sonra bütün evleri tek tek dolaşıyoruz. Yaşlı ve hastaların bayramını kutluyoruz, sonra köyde üç yerde yemek sofrasında bir araya geliyoruz. Bu gelenek atalarımızdan kalma ve küskünlerin yemek sofrasında barışmasını sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.
- Yemekler gece hazırlanıyor
Yemeğin ardından aile mezarlarının ziyaret edildiğini, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduğunu, çocuklara şeker dağıtıldığını anlatan Dolgun, bir köy sakininin evinde bir araya gelinerek sohbet edildiğini belirtti.
Dolgun, şöyle konuştu:
"Çay içildikten sonra kurban varsa kurban kesilir, ardından herkes akraba ziyareti için dağılır. Bu geleneklerimiz uzun yıllardır devam ediyor. Yaşadığımız sürece bunu devam ettireceğiz. Bunun için küçük çocuklarımızı da getirip büyüklerle kaynaşmasını sağlıyoruz. Onların da bu geleneği devam ettirmelerini sağlıyoruz. Böyle geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz.
Toplumsal bağların korunması, aile birliğinin sağlanması için geleneklerin takip edilmesi çok önemlidir."
Feyzi Dolgun da geleneğin yaşatılması için yemeklerin geceden hazırlandığını kaydederek, sorin, löl, germ ve içli köfte gibi yöresel yemeklerin yer aldığı büyük sofraların kurulduğunu söyledi.
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum