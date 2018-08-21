Köy sakinleri bayram sofrasında buluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkeze bağlı Kardeşler köyünün sakinleri, küskünlerin barışması için bayramda kurulan yemek sofralarında bir araya geliyor.

Kardeşler köyü ve Yedievler mezrasında yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra camide bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından köy sakinleri, yöresel lezzetlerin yer aldığı sofralarda birlikte yemek yedi.

Köy sakinlerinden Ziya Dolgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Dolgun, "İl dışından gelen akrabalarla camide bayram namazı kıldıktan sonra bütün evleri tek tek dolaşıyoruz. Yaşlı ve hastaların bayramını kutluyoruz, sonra köyde üç yerde yemek sofrasında bir araya geliyoruz. Bu gelenek atalarımızdan kalma ve küskünlerin yemek sofrasında barışmasını sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.

- Yemekler gece hazırlanıyor

Yemeğin ardından aile mezarlarının ziyaret edildiğini, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduğunu, çocuklara şeker dağıtıldığını anlatan Dolgun, bir köy sakininin evinde bir araya gelinerek sohbet edildiğini belirtti.