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Köy sakinleri bayram sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Bingöl merkeze bağlı Kardeşler köyünün sakinleri, küskünlerin barışması için bayramda kurulan sofrada toplu yemek yeme geleneğini sürdürüyor - Köy sakinlerinden Ziya Dolgun: - "Böyle geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplumsal bağların korunması, aile birliğinin sağlanması için geleneklerin takip edilmesi çok önemlidir"

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkeze bağlı Kardeşler köyünün sakinleri, küskünlerin barışması için bayramda kurulan yemek sofralarında bir araya geliyor.

Kardeşler köyü ve Yedievler mezrasında yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra camide bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından köy sakinleri, yöresel lezzetlerin yer aldığı sofralarda birlikte yemek yedi.

Köy sakinlerinden Ziya Dolgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Dolgun, "İl dışından gelen akrabalarla camide bayram namazı kıldıktan sonra bütün evleri tek tek dolaşıyoruz. Yaşlı ve hastaların bayramını kutluyoruz, sonra köyde üç yerde yemek sofrasında bir araya geliyoruz. Bu gelenek atalarımızdan kalma ve küskünlerin yemek sofrasında barışmasını sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.

- Yemekler gece hazırlanıyor

Yemeğin ardından aile mezarlarının ziyaret edildiğini, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduğunu, çocuklara şeker dağıtıldığını anlatan Dolgun, bir köy sakininin evinde bir araya gelinerek sohbet edildiğini belirtti.

Dolgun, şöyle konuştu:

"Çay içildikten sonra kurban varsa kurban kesilir, ardından herkes akraba ziyareti için dağılır. Bu geleneklerimiz uzun yıllardır devam ediyor. Yaşadığımız sürece bunu devam ettireceğiz. Bunun için küçük çocuklarımızı da getirip büyüklerle kaynaşmasını sağlıyoruz. Onların da bu geleneği devam ettirmelerini sağlıyoruz. Böyle geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz.

Toplumsal bağların korunması, aile birliğinin sağlanması için geleneklerin takip edilmesi çok önemlidir."

Feyzi Dolgun da geleneğin yaşatılması için yemeklerin geceden hazırlandığını kaydederek, sorin, löl, germ ve içli köfte gibi yöresel yemeklerin yer aldığı büyük sofraların kurulduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl gelenek kurban bayramı Toplu yemek

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