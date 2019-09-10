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Köy salçası markalaşıp yurt dışına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, belediye tesislerinde köylüler tarafından yapılan salça markalaşıp, Almanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmeye başladı.

Köy salçası markalaşıp yurt dışına açıldı

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, belediye tesislerinde köylüler tarafından yapılan salça markalaşıp, Almanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmeye başladı. Tesislerde üretim günlük 700 kavanoza ulaşırken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Özellikle yöresel ürünlere karşı yurtdışında da çok büyük bir ilgi var. Tabi bizim salçamız sanayi tipi salça değil, ev üretimi bir salça, üretim konseptimizde o yönde, böyle olunca yurtdışından da yoğun talep alıyoruz" dedi.
Bilecik'in Osmaneli Belediyesi, Beşevler köyünde evlerinde domates salçası üretenler için tesis kurup markalaştırdı. Kısa sürede ilgi uyandıran salça için tesislerde kapasite artırılırken, üretim de 6 kat yükseldi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, projenin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle büyüdüğünü belirterek, "Osmaneli tarım ilçesi, 'Bilecik'in 'Antalya'sı' diye geçiyor, en önemli ürünlerimizden bir tanesi de domates, en azından çiftçimize yardım etmek onların ürünlerini değerlendirebilmek için daha önce BEBKA destekli salça üretimine başlamıştık. Ancak o kadar çok taleple karşılaştık ki bu talebi karşılayamaz hale geldik, yeni makine siparişlerimizi verdik. Şu anda kapasitemizi 6 kat artırmak suretiyle yaklaşık 700 ile 1000 kilogram arası salça üretebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor, yaklaşık 3 bin 500 kilogram domatesi tesislerimizde işliyoruz ve salça üretiyoruz, salçalarımız tabii ki tamamen organik, bugün evlerimizde yapılan Osmaneli'nin kendine has güzel bir salça türü. Zaten piyasada da bu kadar çok ilgi görmesinin nedeni, ev salçası olması, bu anlamda da bu kadar ilgi ve rağbete teşekkür ediyoruz" dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, köylülerin yaptığı ev salçasının marka haline getirildiğini ve yurt dışına da açıldıklarını kaydederek, "Devamını bekliyoruz çünkü talep arttıkça, üretim artacak, dolayısıyla köylünün ürünü de daha fazla alıcı bulacak. Almanya'nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep gelmeye başladı" diye konuştu.
'DOMATESİ DÖRT MEVSİM İNSANLARIN TÜKETİMİNE SUNMAK İSTİYORUZ'
Aynı tesislerde Beşevler köyünde yetişen günde 100 kilogram domates kurusu da üretiliyor. Osmaneli Belediyesi Hisarcık- Beşevler Meyve- Sebze Paketleme ve Kurutma Tesisleri Müdürü Abdullah Tetik, domates kurusunu dört mevsim insanların tüketimine sunmak istediklerini söyledi. Bu anlamda tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tetik, "İkinci amacımız da bu ürünleri daha sağlıklı şekilde tüketiciye sunmak. Domatesin içinde bulunan vitamin ve minareler insan vücudunda ki bağışıklık sitemini artırıyor, özellikle kanser hastası olanlara doktorların tavsiyelerinden bir tanesi de bol bol domates tüketmeleri, dolayısıyla biz dört mevsim boyunca bu domatesi tükettirebilmek adına domatesleri kurutarak tüm Türkiye'ye sipariş üzerine tüketicilere sunuyoruz" dedi.
Aynı tesiste günlük 160- 300 kilo ayva lokumu üretimi yapıldığını aktaran Tetik, "Yılda 30- 40 bin kilo ayva işleyen tesis üretimde çiftçimize alımla destek oluyor, tesislerde meyve suyu, reçel, tarhana, makarna da üretiliyor, sebze ve meyve paketlemesi de yapılıyor" dedi.

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Köy salçası markalaşıp yurt dışına açıldıKöy salçası markalaşıp yurt dışına açıldıKöy salçası markalaşıp yurt dışına açıldıKöy salçası markalaşıp yurt dışına açıldı

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