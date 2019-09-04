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Köy sokağında uluslararası sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

56 yerli ve yabancı sanatçının resimlerinin yer aldığı Uluslararası sergi, Niğde’nin Yeşilburç köyünde açıldı.Ressam Safa Büte küratörlüğünde, Niğde Doğa Fotoğrafçıları Derneği, Hollanda Uluslararası Sanatçılar Topluluğu ve Portekiz Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 17 farklı ülkeden 56 sanatçının çalışması yer alıyor.Tarihi Hamam mevkisinde bulunan ağaçlara, kapılara, evlerin ve ahırların duvarlarına asılan resim ve serbest çalışmadan oluşan tablolar, davetliler ve köy halkının beğenisine sunuldu.Sergideki amacın sanatı Anadolu’ya ulaştırmak olduğunu söyleyen Ressam Safa Büte Anadolu insanı sanata sahip çıkıyor” dedi.Ressam Safa Büte, "Büyükşehirlerde ya da Niğde gibi küçük şehirlerde genellikle sergiler hep galerilere sıkıştırılıyor ve galerilere hep belli kesimler gelebiliyor köy çocuklarımız, köylerde yaşayan insanlarımız bu sergilere gelemiyor o nedenle yıllar önce geliştirdiğim bir proje ile sanatı Anadolu’ya götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.3.sü düzenlenen sergiye bir çok sanatçının destek verdiğini söyleyen Büte ; "Bu sergide 17 ayrı ülkeden 56 sanatçının çalışmaları var.

56 yerli ve yabancı sanatçının resimlerinin yer aldığı Uluslararası sergi, Niğde’nin Yeşilburç köyünde açıldı.
Ressam Safa Büte küratörlüğünde, Niğde Doğa Fotoğrafçıları Derneği, Hollanda Uluslararası Sanatçılar Topluluğu ve Portekiz Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 17 farklı ülkeden 56 sanatçının çalışması yer alıyor.
Tarihi Hamam mevkisinde bulunan ağaçlara, kapılara, evlerin ve ahırların duvarlarına asılan resim ve serbest çalışmadan oluşan tablolar, davetliler ve köy halkının beğenisine sunuldu.
Sergideki amacın sanatı Anadolu’ya ulaştırmak olduğunu söyleyen Ressam Safa Büte Anadolu insanı sanata sahip çıkıyor” dedi.
Ressam Safa Büte, "Büyükşehirlerde ya da Niğde gibi küçük şehirlerde genellikle sergiler hep galerilere sıkıştırılıyor ve galerilere hep belli kesimler gelebiliyor köy çocuklarımız, köylerde yaşayan insanlarımız bu sergilere gelemiyor o nedenle yıllar önce geliştirdiğim bir proje ile sanatı Anadolu’ya götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
3.sü düzenlenen sergiye bir çok sanatçının destek verdiğini söyleyen Büte ; "Bu sergide 17 ayrı ülkeden 56 sanatçının çalışmaları var. Bu sergiler yurt dışında daha fazla ilgi çekiyor ve memleketimizi gösterme köylerimizi tanıtma imkanı buluyoruz. Sergideki en büyük amacımız sanatı köylünün ayağına götürmek. Gelemeyen insanlar gelip burada izliyorlarlar. 80 yaşında bir hanım sergi açılacak diye sokakları süpürdü Anadolu insanı bir başka sahip çıkıyor” dedi.
Serginin açılacağı sokağı süpüren köy sakinlerinden İrfaniye Yılmaz ise, " Serginin açılacağını duydum hemen temizliğe başladım hamama kadar, çeşmeye kadar hemen buraları temizledim elimden geleni yaptım böyle aydın kişilerin köyümüze gelmesi için bizleri de görmeniz için. Burada ıssız yerde oturuyoruz sizlerin geldiğine çok memnun oluruz biz” dedi.
Köy sakinlerinden Velhan Yücel, "Sanatın köyümüze gelmesi çok güzel insanların burada onunla buluşması çok güzel. Köyümüzün tanıtımı açısından da memnunluk verici benim için" dedi.
Sokakları temizleyerek yardım ettiğini söyleyen köy sakinlerinden Hanife Oral ; "Bu sokakları falan temizledik yardım ettik köyümüze sergi açılsın diye temizlik yaptık. Burada yaşayanlar olarak mutluyuz böyle etkinlikleri destekliyoruz." diye konuştu.
Köy sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ve duydukları memnuniyeti dile getirdikleri serginin diğer köy sokaklarında da açılması planlanıyor.

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı

Köy sokağında uluslararası sergi açtı
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