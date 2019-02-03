Köy ve beldeler nüfus artış hızında şehirleri geçti

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre binde 12,1 yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların sayısı binde 47,6'lık artışla 6,3 milyonu buldu. Kırsalda yaşayanların sayısındaki değişimde, çalışma çağı nüfusundaki yükseliş belirleyici oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 2017'ye göre binde 14,7'lik artışla 82 milyon 3 bin 882'ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısı da binde 12,1 artarak 75 milyon 666 bin 497'ye yükseldi.

Geçen yıl belde ve köylerde ikamet eden 6 milyon 337 bin 385 kişi ülkedeki toplam nüfusun yüzde 7,7'sini oluştururken, burada yaşayanların sayısındaki binde 47,6'lık artış dikkati çekti. Belde ve köylerde yaşayanların sayısı geçen yıl 2017'ye göre 287 bin 992 kişi arttı. Söz konusu değişimde, 15-64 yaş grubunda bulunanların (çalışma çağı) sayısındaki 218 bin 199 kişilik yükseliş etkili oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, yaklaşık 15,1 milyon ile İstanbul, en az olduğu il ise 39 bin 392 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.