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Köy ve beldeler nüfus artış hızında şehirleri geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı 2018'de bir önceki yıla göre binde 12,1 yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların sayısındaki binde 47,6'lık artış dikkati çekti - Belde ve köylerde yaşayanların sayısındaki değişimde, 15-64 yaş grubundaki çalışma çağı nüfusunun 218 bin 199 kişi artması etkili oldu - Afyonkarahisar, köy ve belde nüfusu en kalabalık, Tunceli de en düşük kent olarak kaydedildi

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre binde 12,1 yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların sayısı binde 47,6'lık artışla 6,3 milyonu buldu. Kırsalda yaşayanların sayısındaki değişimde, çalışma çağı nüfusundaki yükseliş belirleyici oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 2017'ye göre binde 14,7'lik artışla 82 milyon 3 bin 882'ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısı da binde 12,1 artarak 75 milyon 666 bin 497'ye yükseldi.

Geçen yıl belde ve köylerde ikamet eden 6 milyon 337 bin 385 kişi ülkedeki toplam nüfusun yüzde 7,7'sini oluştururken, burada yaşayanların sayısındaki binde 47,6'lık artış dikkati çekti. Belde ve köylerde yaşayanların sayısı geçen yıl 2017'ye göre 287 bin 992 kişi arttı. Söz konusu değişimde, 15-64 yaş grubunda bulunanların (çalışma çağı) sayısındaki 218 bin 199 kişilik yükseliş etkili oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, yaklaşık 15,1 milyon ile İstanbul, en az olduğu il ise 39 bin 392 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Afyonkarahisar, 300 bin 901 kişiyle köy ve beldelerde en fazla insanı barındıran il olurken, Tunceli 32 bin 338 kişiyle en düşük kırsal nüfuslu kent olarak kaydedildi.

- Kırsaldaki nüfusun yaş dağılımı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan nüfusun oranı geçen yıl yüzde 67,8 olarak tespit edildi. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı yüzde 23,4 olarak hesaplanırken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan 6,3 milyonluk nüfusun 1,3 milyonu 0-14 yaş, 4 milyonu 15-64 yaş, 1 milyonu da 65 ve daha yukarı yaş gruplarından oluştu.

- 31 şehirde kadın nüfusu daha fazla

Türkiye'de geçen yıl kadın nüfusu 40 milyon 863 bin 902, erkek nüfusu da 41 milyon 139 bin 980 olarak hesaplandı. Ülke genelinde 31 şehirde kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti.

Kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında Ankara, Konya, İzmir ve Samsun, erkek nüfusun fazla olduğu iller arasında İstanbul, Çanakkale, Hatay ve Tunceli öne çıktı.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun 3,2 milyonu erkeklerden, 3,1 milyonu da kadınlardan oluşuyor.

Büyükşehirlerin statüsünün değişmesiyle 30 kentteki köyler mahalleye dönüştürülmüştü. Bu nedenle söz konusu illerde "köy ve belde nüfusu" "sıfır" olarak kayıtlarda yer alıyor.

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