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"Köy yollarımız artık daha konforlu olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Özellikle ülkemizin petrol konusunda dışa bağımlığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Burada hem dışa bağımlılığın azaltılması hem de yol standardının yükseltilmesi açısından uygulanan beton yol çalışmaları önemli. Köy yollarımız artık daha konforlu olacak"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Özellikle ülkemizin petrol konusunda dışa bağımlığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Burada hem dışa bağımlılığın azaltılması hem de yol standardının yükseltilmesi açısından uygulanan beton yol çalışmaları önemli. Köy yollarımız artık daha konforlu olacak." dedi.

Vali Bilgin, Erikleryurdu köyünde beton yol yapımı çalışması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinde KÖYDES projelerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye'de özellikle yol kalitesinin her geçen gün arttığını ifade eden Bilgin, duble yollarla birlikte köy yollarının da yenilendiğini dile getirdi.

Yollarda konforun arttığına dikkat çeken Bilgin, "İlimizde de köylerimizdeki vatandaşlarımızdan yollarla ilgili çok ciddi talepler alıyorduk. Baktığımızda sathi kaplama uzun yıllardır ilimizde yapılıyor. Neredeyse sathi kaplama olmayan köy yolumuz yok. Ülkemiz zenginleştikçe yapılan projelerle birlikte artık bir üst safhaya geçmemiz gerekiyor. Özellikle ülkemizin petrol konusunda dışa bağımlığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Burada hem dışa bağımlılığın azaltılması hem de yol standardının yükseltilmesi açısından uygulanan beton yol çalışmaları önemli. Köy yollarımız artık daha konforlu olacak. Karadeniz bölgesinde aslında bu çalışmalar daha önce başlatıldı. Bölgemizde de bu çalışmalar bugün itibariyle hız kazandı." diye konuştu.

Özellikle Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçesinde bu çalışmaların yapılacağını aktaran Bilgin, bundan sonra tüm Türkiye’de beton yol çalışmalarına hız verileceğini vurguladı.

Beton yolun asfalt yola göre daha uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken Bilgin, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek yol çalışmalarına başlanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
beton tören yol yapım

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