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  4. Köy yollarına Büyükşehir makyajı

Köy yollarına Büyükşehir makyajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

İnegöl’ün Deydinler ile Dipsizgöl mahalleleri arasında yer alan 3 kilometrelik yol Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı.

İnegöl’ün Deydinler ile Dipsizgöl mahalleleri arasında yer alan 3 kilometrelik yol Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020-2022 arasının İnegöl için alt yapı yılları olacağını söyledi.
Başkan Alinur Aktaş, İnegöl’deki temasları çerçevesinde 3 kilometre uzunluğa 7.5 metre genişliğe sahip olan ve yaklaşık 3 milyon TL’lik maliyetle inşa edilen Deydinler-Dipsizgöl yolunu hizmete açtı. Ardından Alanyurt bölgesinde sürdürülen ve yaklaşık 7.5 milyon TL’ye mal olan 10 kilometrelik kara yolunda incelemelerde bulunan Başkan Aktaş’a temaslarında, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan da eşlik etti.
Başkan Aktaş, ilk olarak Alanyurt bölgesinde gerçekleştirilen, 1 mahalle, 6 cadde ve 1 sokağı kapsayan, yaklaşık 10 kilometrelik alandaki asfalt çalışmalarını inceledi. İnegöl-Yenişehir yolu arasında yer alması ve ikinci organize sanayi bölgesi nedeniyle Alanyurt’ta çok ciddi bir yoğunluğun yaşandığını belirten Başkan Aktaş, var olan sıkıntıların giderilmesi adına yoğun çaba gösterdiklerini, havaların açmasıyla birlikte faaliyetlerin de ivme kazanacağını ifade etti. Başkan Aktaş, “İlçe belediyesiyle koordineli olarak buradaki projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ana arterlerle ilgili sıkıntıları bir an önce gidermek istiyoruz” dedi. Atatürk Caddesi’nde sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu kapsamda; 1670 metrelik Esenler, 470 metrelik Albayrak, 360 metrelik Kazım Karabekir, 760 metrelik Kanarya ve 260 metrelik Menekşe caddeleri ile 250 metrelik Sena Sokak ve 6 kilometrelik Kıran Mahallesi ile ilgili çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor” diye konuştu.
Deydinler-Dipsizgöl arasındaki mevcut yolun genişliği de 5.50 metreden 7.50 metreye çıkartıldı. Trafik, araç ve yaya güvenliği olarak emniyete alındı. Bununla beraber, yol boyunca yolun her iki kenarına ve gerekli olan kısımlarına beton ‘v’ kanal imalatları yapılarak, yola gelecek olan yüzeysel suların deşarjı ve buna bağlı olarak da yol ekonomik ömrünün daha uzun olması sağlandı. Toplamda bölgede, 2.90 kilometre uzunluğunda ve 7.50 metre genişliğinde yeni sıcak asfalt yol uygulaması yapılmış oldu. Güvenlik açısından yatay ve düşey yol işaretlemeleri de tamamlanarak, yol güvenli şekilde yaya ve araç trafiğine açıldı.

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