HABER
  4. Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bilecik’te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı ve ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dömez Köyün’de aniden rahatsızlanan Bayram Ateş’in (35) ailesi durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak haber verdi.

Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

Bilecik’te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.
Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı ve ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dömez Köyün’de aniden rahatsızlanan Bayram Ateş’in (35) ailesi durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak haber verdi. Hemen olay yerine hareket eden sağlık ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu yüzünden hastaya ulaşamadı. Ekipler durumu hemen İl Özel İdare’ye haber verdi. Köy yoluna gelen kar küreme dozeri önde 112 Acil Servis aracı arkada köye ulaşıldı. Hasta evinden alınarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Esenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildiEsenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi
FETÖ’nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyedeFETÖ’nün mahrem yapılanması operasyonunda 8 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Tam 240 adet...

Eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

2020 hac kurası! 2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.