Köy yolu kardan kapalı olunca hasta plastik bidon ve sedye ile ambulansa taşındı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrasında yolu ulaşıma kapanan Bölücek köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki hasta köylüler tarafından plastik bidonda kaydırılıp, zaman zaman merdivenden yapılan sedye ile omuzlarda taşınarak ambulansın geldiği noktaya kadar götürüldü. Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyünde kalp rahatsızlığı bulunan ve fenalaşan Reşit Oğurlu, köylüler tarafından plastik bidon ve sedye ile ambulansa yetiştirildi. Kar yağışı sonrasında yolu ulaşıma kapanan Bölücek köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki hasta için harekete geçen köylüler 112 acil servis ambulansını arayarak yardım talep etti. Ambulans ilçeden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bölücek köyüne bağlı Değirmen Mahallesine kadar gidebildi. Kardan dolayı yol kapalı olduğu için Değirmen Mahallesinden Bölücek köyüne ulaşamayan ambulanstaki ekipler köylülere haber vererek hastanın ambulansın bulunduğu bölgeye getirilmesini talep etti. Bunun üzerine harekete geçen köylüler, hastayı plastik bidon ile kaydırarak ambulansa taşımaya başladı. Plastik bidon üzerinde kaydırılarak götürülen hasta, zaman zaman köylüler tarafından merdivenden yapılan sedye üzerine alınarak omuzlarda taşındı. Yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından köylüler hastayı ambulansa ulaştırmayı başardı. Hasta ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansa alınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Plastik bidon ve sedye ile taşıdık"

Kardan dolayı köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Sabri Akdoğan, hastalarını ambulansa ulaştırmak için köylülerle birlikte yaklaşık 2 saatlik bir mücadele verdiklerini söyledi. Akdoğan, "Bölücek köyü yolu kar nedeniyle kapandığı için hastamızı bidon içinde getirmek zorunda kaldık. Önce ambulansa haber verdik sonra ekiplerin yolu açması için gelmesini talep ettik durumu fenalaşan amcamı kızak ve bidon içinde Değirmen mahallesine getirdik. Plastik bidon ile zaman zaman kaydırdık, bazen de merdiven şeklinde yaptığımız ve kızak olarak kullandığımız ağacı sedye olarak kullanıp hastamızı taşıdık. Ekiplerden Allah razı olsun hazır bekliyorlardı bizi. Şimdi hastamızın durumu çok iyi. Çok şükür’’ dedi.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta tedavi altına alındı. Hastanın plastik bidon ve sedye ile taşınması yine köylüler tarafından cep telefonuna kaydedildi.