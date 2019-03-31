Köy yoluna çığ düştü; oy kullanmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen vatandaşlar, köy yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Köy yolunda kalan vatandaşlar,sandıklara gidip oylarını kullanma için yolun açılmasını bekliyor.

Yüksekova ilçesi'nin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak Köyü Cevizli Mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü.Cevizli Mezrası'ndan Kamışlı Köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindeki insanlar, yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye 10 iş makinesı sevk etti. Bölgeye gelen ekipler, yer yer 15 metre yüksekliği olan yoldaki çığ kütleleri açmak için kardan tüneller açarak ilerliyor. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise, oylarını kullanmak için bir an önce yolun açılmasını bekliyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Çığdan genel görüntü

-Karla mücadele ekipleri çığlardı temizlerken

-Yolda kalan araçlar

- Karla mücadele çalışmalarını izleyen vatandaşlar

-Kar tünelleri açarak ilerleyen iş makineleri

-Çevreden detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA,(DHA)

