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Köyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'daki Köyceğiz Gölü'nün sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu, belediyeye ait Sultaniye Kaplıcaları sular altında kaldı.

Köyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldı

Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'daki Köyceğiz Gölü'nün sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu, belediyeye ait Sultaniye Kaplıcaları sular altında kaldı.
Köyceğiz ilçesi ve çevresinde yaklaşık 2 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bölgedeki derelerin debilerini yükseltti. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Bu nedenle gölde taşkın meydana geldi. Mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları da gölün taşması sonucu sular altında kaldı. Bölgedeki çamur banyoları, kaplıca havuzları, yürüyüş yolu ve bazı işletmelere ait masa ve sandalyeler de sular altında kaldı. Bölgedeki tesisin kış nedeniyle faaliyette olmadığı belirtildi.
Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, "Yükselen sular, bu hale getirmiş. Tesisler bu mevsimde kapalı. Birkaç gün içinde normale dönecektir" dedi.

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Köyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldıKöyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldıKöyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldıKöyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldı

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