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Köyceğiz “sakin şehir” oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, İtalya’da yapılan Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda üyeliğe kabul edildi.İtalya’da 1999 yılında başlayan "sakin şehir" uygulaması için başvurusu kabul edilen Köyceğiz, Türkiye’nin 16’ncı Cittaslow yerleşimi oldu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, İtalya’da yapılan Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda üyeliğe kabul edildi.
İtalya’da 1999 yılında başlayan "sakin şehir" uygulaması için başvurusu kabul edilen Köyceğiz, Türkiye’nin 16’ncı Cittaslow yerleşimi oldu. Köyceğiz ve Bitlis’in Ahlat ilçesinin kabul edilmesi ile Türkiye’de "sakin şehir" uygulaması 17 yerleşime ulaştı. Türkiye’de şimdiye kadar, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Erzurum Uzundere, Bolu Göynük, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Isparta Eğirdir, Sakarya Taraklı, Artvin Şavşat, Muğla Akyaka, Ordu Perşembe, Bolu Mudurnu, İzmir Seferihisar, Şanlıurfa Halfeti, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçeyi marka şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.
Muğla’da Akyaka’nın ardından “sakin şehir” unvanını almaya hak kazandıklarını hatırlatan Başkan Ceylan, “Cittaslow Genel Başkanı’nın elinden Seferihisar Belediyesinde belgemizi alacağız. Özellikle Köyceğiz halkına iki yıldır devam eden çalışmalarda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu unvanı korumaya ve elimizden geldiğince vatandaşlarımıza anlatmaya özen göstereceğiz. İmar planlarımızda bu özelliğimizi hissettireceğiz” diye konuştu.
Her kentin geçmişinden gelen tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlarından oluşan bir ruhu olduğunu söyleyen Köyceğiz Cittaslow Koordinatörü Halil Karanfiloğlu, “Köyceğiz sakin şehir unvanını yaşamı ve doğal güzellikleri ile hak ediyor. Ülkede ve dünyada ses getireceğine inandığımız gelenek, göreneklerimizle, doğal yaşamımızla Türkiye’nin en iyi sakin şehri olacağımıza inanıyorum” dedi.
13 yıldır Köyceğiz’de yaşayan ve Köyceğiz kordonunda restoran işletmeciliği yapan Gürbüz Çetinkaya, yerleşim yerlerinin kendi değerleri üstünde yükselmesinin önemini vurguladı.
“Sakin şehir” olmanın Köyceğiz’e çok şey katacağına inandığını dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:
“Öncelikle kendi alıcımızı ve yolumuzu belirlemiş oluyoruz. Dünyanın her yerinden Cittaslow takipçileri, alıcısı olan insanlar var. Köyceğiz’de kendisini yavaş olarak koruyacak bir bünyeye kavuşacak ve alıcısını buna göre seçecek. Cittaslow’un ilçemize çok faydalı olacağını düşünüyorum.”

Cittaslow
İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için "slow food" hareketinden ortaya çıkan kentler birliği olarak faaliyet yürütüyor.

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