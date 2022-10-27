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  4. Köyceğiz’de çöplüğe atılmış 200 yıllık mezar taşı bulundu

Köyceğiz’de çöplüğe atılmış 200 yıllık mezar taşı bulundu

27.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Namnam Çayı kenarındaki çöplüğe molozlarla birlikte dökülmüş tarihi bir mezar taşı bulundu.Hamitköy Mahallesi sınırları içindeki çöplükte Döğüşbelen Mahallesi’nden Necmi Güdür isimli vatandaş tarafından görülen ve koruma altına alınan taşın ll.Mahmut döneminde (1250) 1834 tarihinde vefat eden Hacı Selim oğlu Hacı Hasan’a ait mezar taşı olduğu bildirildi.

Köyceğiz’de çöplüğe atılmış 200 yıllık mezar taşı bulundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Namnam Çayı kenarındaki çöplüğe molozlarla birlikte dökülmüş tarihi bir mezar taşı bulundu.

Hamitköy Mahallesi sınırları içindeki çöplükte Döğüşbelen Mahallesi’nden Necmi Güdür isimli vatandaş tarafından görülen ve koruma altına alınan taşın ll.Mahmut döneminde (1250) 1834 tarihinde vefat eden Hacı Selim oğlu Hacı Hasan’a ait mezar taşı olduğu bildirildi. Mezar taşının çöplüğe atılmasından dolayı üzüntülerini bildiren vatandaşlar, bu davranışın ecdada saygısızlık olduğunu ifade etti. Hangi mezarlıktan ve nereden getirilip atıldığı bilinemeyen taşla ilgili gereği yapılmak üzere Jandarmaya bilgi verildi.

Köyceğiz’de çöplüğe atılmış 200 yıllık mezar taşı bulundu

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