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Köyceğiz'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köyceğiz'de orman yangını

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi'ndeki Balıklı mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri müdahale etmeye başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

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