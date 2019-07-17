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Köyceğiz'de orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Köyceğiz'de orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, 2 hektarlık alan kül oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, "Yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 iş makinesi, 4 helikopter, 8 teknik personel, 3 memur, 65 yangın söndürme işçisi ve 10 mükellef, söndürme çalışmalarına katıldı. Yıldırım kaynaklı yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
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Köyceğiz'de orman yangını (2)Köyceğiz'de orman yangını (2)

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