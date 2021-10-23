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Köyde 10 yıldır tek başına yaşayan adam valinin teklifini geri çevirdi: Altın kafese koysalar da gitmem

23.10.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan Gözlukuyu köyünde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman'ı ziyaret etti. Salman, ''Valimiz beni Aksaray'a götürmek istedi. Ancak ben kabul etmedim. Aksaray'da altın kafese de koysalar yine gitmem'' derken, Aydoğdu, "Selami amcayı artık yalnız bırakmayacağız. Güzel çayından yıldızlara karşı içmek istediğimizde yanına geleceğiz'' şeklinde konuştu.

Köyde 10 yıldır tek başına yaşayan adam valinin teklifini geri çevirdi: Altın kafese koysalar da gitmem

Aksaray'ın Gözlukuyu köyünde 10 yıldır tek başına yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman'ı Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile ziyaret etti.

Salman, Vali Aydoğdu'nun "kent merkezinde yaşam" teklifini, köyde yaşadığı zor hayata rağmen geri çevirdi. Çocukluğunun geçtiği yeri bırakmak istemeyen Salman, Aydoğdu'dan, evinin çatısının onarılması, buzdolabı, soba ve televizyon isteğinde bulundu.

Aydoğdu, yanında getirdiği elbiseleri Salman'a giydirdi, yiyecekleri de buzdolabına kendi yerleştirdi. Yeşildağ ise Salman'ı muayene etti. Salman'ın demlediği çaydan içen Aydoğdu, AA muhabirine, Selami Salman'ın hikayesini televizyondan izlediğini söyledi.

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Dölek Mevkisi'ne köyün yıllar önce taşındığını hatırlatan Aydoğdu, şu değerlendirmede bulundu: "Selami amcamız köyünden ayrılmak istemiyor. Hasan Dağı eteklerinde çok güzel bir konumda köyü. Tabiatla iç içe, doğası çok iyi. Amcamız, aşağıdaki köye de gidip geliyormuş. Oradaki komşuları da yemeğe falan davet ediyorlarmış. Selami amcamız köyden ayrılmak istemiyor. Doğayla baş başa olmak kendisine huzur veriyormuş. Haberde en çok etkilendiğim yer eşini kaybetmesine yaşadığı üzüntü oldu. Selami amcamız, 'Eşimi kaybettiğimde her şey bitti' diyor. Eşler evi derleyen, toplayanlardır. Çocuklar arasında nizamı sağlayan direktir. O direk gidince hayatımız da gidiyor."

''SELAMİ AMCAYI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''

Aydoğdu, Salman'ın isteklerini hemen yerine getireceklerini belirterek, "Selami amcayı artık yalnız bırakmayacağız. Güzel çayından yıldızlara karşı içmek istediğimizde yanına geleceğiz. Salman'ı sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

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Vali Aydoğdu, ziyaretin sonunda Salman'a cep telefonunun numarasını vererek, "Her zaman beni arayabilirsin. Telefonum sana her zaman açık." dedi.

''KÖYÜMÜ TERK ETMEK İSTEMİYORUM''

Salman ise Vali Aydoğdu'nun misafirliğe geleceği bilgisi üzerine çok heyecanlandığını ifade etti.

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Eşinin 10 yıl önce kanserden öldüğünü ve hayatının daha da zorlaştığını, onun kaybının ardından köyde tek başına yaşadığını anlatan Salman, "Valimizden buzdolabı, televizyon, soba ve evimin akan çatısının yapılmasını istedim. Valimiz beni Aksaray'a götürmek istedi. Ancak ben kabul etmedim. Aksaray'da altın kafese de koysalar yine gitmem. Burada dağın havası çok iyi geliyor. Köyümü terk etmek istemiyorum. Aksaray'a gidersem 1 yıl içerisinde ölürüm. Ben burada çok rahatım." sözlerine yer verdi.

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(AA)

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