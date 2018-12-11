Köyde 3 ev ve 2 traktör yandı, 11 hayvan telef oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde sabaha karşı çıkan yangında 3 ev ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi, 11 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eğirdir'e bağlı Yuvalı köyünde Yaşar Aydemir'e ait evde saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Fatma Aydemir ve Süleyman Alasarıkoğlu'nun yaşadığı evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Köylülerin de desteğiyle uzun süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin altındaki ahırlarda bulunan toplam 11 büyükbaş hayvan yanarak telef olurken, 2 traktör de küle döndü. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

