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Köyde 5 ev ve 1 ahır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında, 5 ev ile 1 ahır kullanılmaz hale geldi.

Köyde 5 ev ve 1 ahır yandı

İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında, 5 ev ile 1 ahır kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kuzuluk köyünde saat 05.30 sıralarında tek katlı bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevresindeki 4 ev ve bir ahıra daha sıçradı. Evlerini boşaltan aileler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen İskilip ve Bayat belediyelerinden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
VALİ ÇİFTÇİ, İNCELEMEDE BULUNDU
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile İskilip Kaymakamı Beyazit Bestami Alkan da köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ileterek, evleri yanan ailelere yardım yapılması talimatı verdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Köyde 5 ev ve 1 ahır yandıKöyde 5 ev ve 1 ahır yandıKöyde 5 ev ve 1 ahır yandıKöyde 5 ev ve 1 ahır yandı

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