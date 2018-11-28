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Köyde ardiyeden 4 yıldır hiç çıkmayan motosiklete HGS cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, ardiyede bekleyen, bozuk olduğu için 4 yıldır kullanılmayan motosiklete, Hızlı Geçiş Sistemi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle 77,50 TL ceza geldi.

Bülent DİKTEPE/OVACIK (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, ardiyede bekleyen, bozuk olduğu için 4 yıldır kullanılmayan motosiklete, Hızlı Geçiş Sistemi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle 77,50 TL ceza geldi. Motosikletin sahibi Dursun Şahin (61), "Postacı, 'Urfa'dan geçmişsin, ceza almışsın' dedi. Şaşırdım, şok yaşadım" diye konuştu.

Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde yaşayan işçi emeklisi Dursun Şahin, kendisine gönderilen ceza tebligatında 11 Kasım 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde Şanlıurfa'da, otoyolda HGS ihlali yaptığı gerekçesiyle 77,50 TL ceza kesildiğini öğrenince şoke oldu. TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin'in de akrabası olan Dursun Şahin, cezada sadece plaka ve isminin belirtildiğini, plakanın 4 yıldır bozuk, hurda sayılacak vaziyette evin ardiyesinde bulunan motosikletine ait olduğunu söyledi. Şahin, "Postacı, ‘Urfa'dan geçmişsin, ceza almışsın’ dedi. Şaşırdım, ben oraya hiç gitmedim, ayak basmadım. Öğrenince de şok yaşadım. Motosiklet 4 yıldır ardiyede duruyor. Urfa'yı, Adana'yı hiç bilmem, gitmedim de. Binemiyorum motosiklete, imkan yok. Bununla bırak Urfa'yı, Ovacık'a gidemedim. 4 yıldır burada yatıyor. Bununla nereye gidiyorsun? Ovacık'a gidemiyorum" dedi.

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