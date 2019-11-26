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Köyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

MUŞ'un Bulanık ilçesine bağlı Seçme köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler Mehmet Doğru ve Özal İnci, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İnci, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim gören ilkokul öğrencilerinin zorluk çektiğini söyledi.  Seçme köyünde bulunan Saliha İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Mehmet Doğru ile Özal İnci, zor şartlarda okuyan öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Cem KAYALAR/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un Bulanık ilçesine bağlı Seçme köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler Mehmet Doğru ve Özal İnci, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İnci, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim gören ilkokul öğrencilerinin zorluk çektiğini söyledi.
Seçme köyünde bulunan Saliha İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Mehmet Doğru ile Özal İnci, zor şartlarda okuyan öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İlkokulun öğrencileri, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim görüyor. 1'inci ve 2'nci sınıflar bir sınıfta, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar ise diğer sınıfta bir arada ders işliyor. Meslekte 9'uncu yılına girdiğini belirten Mehmet Doğru, "Bizim okulumuz ilçeye 50 kilometre uzaklıkta. Burada bakkal yok, market yok. Okulumuzda 27 öğrenci var. Öğrencilerimiz, birleştirilmiş sınıflarda okuyor. 2 sınıfımız var. 1'inci ve 2'nci sınıflara ben bakıyorum. 3'üncü ve 4'üncü sınıflara da diğer öğretmen arkadaşım bakıyor. Çocuklar 4'üncü sınıfı bitirdikten sonra mezun olup ilçeye gidiyorlar" dedi.
'OKULUN EKSİKLERİ VAR'
4'üncü sınıftan sonra ortaokula devam etmek isteyen öğrencilerin zor şartlarda okula gittiğini anlatan Doğru, "Her gün gidiş geliş 100 kilometreyi çekmek zorunda kalıyorlar. Orada yatılı kalan öğrencilerimiz de var, servisle gidip gelen öğrencilerimizde var. Servis sıkıntımız var. Okulun eksikleri var; bilgisayarımız eksik. Çocuklara projeksiyondan ders anlatamıyoruz. Çocuklara daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz, imkansızlıklar içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var. Eksiklerimiz olduğu zaman ilçeye sadece cumartesi ve pazar gidebiliyoruz. Kendi aracımız olmadığı için gidiş geliş yapamıyoruz ve bu eksiklikleri göz ardı edemiyoruz. Öğrencilere yetişemiyoruz. Okul okumak için can atan çocuklarımız var. Bu okul 1974'te yapıldı ve binlerce çocuk okudu. Çocuklarımızın bir yere gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.
Öğretmen Özal İnci ise "Öğrencinin dikkatini diğer tarafa verip diğer derse geçmek zor oluyor. 4'üncü sınıfların dikkatini bu tarafa yoğunlaştırdığımız zaman ister istemez 3'üncü sınıfların bazen dikkati dağılıyor, bu tarafa bakabiliyor. O zaman biz bir şekilde yine 3'üncü sınıflarla ilgileniyoruz, tekrar dersine bağlı tutuyoruz. Ondan sonra tekrar 4'üncü sınıflarla ilgileniyoruz" dedi.

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