HABER

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

Çanakkale bu olayı konuşuyor... Bayramiç ilçesindeki Akçakıl köyünde definecilerin kazdığı şeftali bahçesinden tarihi eser çıktı. Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta başlatılan kazıların ardından şeftali bahçesinde kiliseye ait olabileceği düşünülen kalıntılar ve tabanda kullanılan bir mozaik keşfedildi.

Geçtiğimiz yıl defineciler şeftali bahçesinde kazı yapmaya başlayınca köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bölgede kurtarma kazısı başlattı. Üç arkeolog tarafından yürütülen kazıda köylüler de işçi olarak çalışıyor.

KÖYDE BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Akçakıl köyünde büyük heyecan yaratan kazıda, bir kiliseye ait olduğu belirtilen Roma dönemi kalıntılarına rastlandı. Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi. Bulunan mozaik üzeri bir örtüyle örtülerek sır gibi saklanırken, buluntular buranın bir kilise olacağına işaret etti. Ancak kazı ekibi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

rrrr

Akçakıl köyünde bulunan tarihi kalıntıların bir kilometre uzağında Roma ve Bizans döneminde önemli bir merkez olan Skepsis antik kentinin olması dikkat çekti. Piskoposluk merkezinin bu alanda olduğuna dair daha önce bulgulara rastlandığı, ayrıca Roma döneminde de bağımsız para basabilen şehirler arasında olduğu ileri sürülen Skepsis antik kentine bağlı hamam kalıntılarının da şuan kazı yapılan yere 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolarAntalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar
Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç tarihi eser akçakıl köyü

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazık oldu şeftali bahçesine
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Denizli'de kar yağışı şaşkınlığı! Her yeri beyaza bürüdü

Denizli'de kar yağışı şaşkınlığı! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.