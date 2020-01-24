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  4. Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti

Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

Bursa’da köy evinde çıkan yangını söndürmek için köyün kadın ve erkekleri seferber oldu yangına müdahale eden köylünün ayağı kırıldı.Keles ilçesi Dedeler köyünde Hasan Hüseyin Balı’nın evinde bacanın alev almasıyla yangın çıktı.

Bursa’da köy evinde çıkan yangını söndürmek için köyün kadın ve erkekleri seferber oldu yangına müdahale eden köylünün ayağı kırıldı.
Keles ilçesi Dedeler köyünde Hasan Hüseyin Balı’nın evinde bacanın alev almasıyla yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köyün kadın ve erkekleri kovalara doldurdukları sularla yaptı. İtfaiye gelene kadar yangına canla başla mücadele eden köylülerden birinin ise ayağı kırıldı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken evin altındaki damda bulunan hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

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