Köyde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Hacıveli köyünde Rasim Çetin'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kargı, Osmancık ve Tosya belediyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.

Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Köylülerin de ekiplerin çalışmalarına destek verdiği yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

