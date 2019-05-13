Köyde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 ambar kül oldu (4)

Esra AKSU/KARGI (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında, 8 ev, 1 ambar ve 1 ahır tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dün saat 23.00 sıralarında Kargı ilçesi Çal köyünde Nuh Kaçmaz'a ait kerpiç ve ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı ev tamamen yandı. Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Kargı, Tosya ve Osmancık belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, 8 kerpiç ve ahşap ev, 1 ambar ile 1 ahır tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

'HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK'

Evi yanan Nuh Kaçmaz, yangında kendisi ve ailesini güçlükle dışarı attığını belirterek, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Yanan evim var ahırım var. Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece çoluğumuz, çocuğumuz kendimiz kurtulduk. Kardeşimin evi var. Bir süre orada idare edeceğiz" dedi.